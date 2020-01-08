أخبار برشلونة: عودة نيمار وتوران.. وتفوّق ميسي في "السوبر"

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تنطلق اليوم منافسات السوبر الاسباني في نظامها الجديد على أرض المملكة العربية السعودية في أولى المباريات بين ريال مدريد وفالنسيا على أن يلعب برشلونة غداً امام أتلتيكو مدريد في المباراة الثانية (جدول مباريات كأس السوبر الإسباني بتوقيت السعودية).

منافسات كأس السوبر لم تُبعد شائعات الانتقالات وعودة اللاعبين عن النادي الكتلوني، بدءاً بنيمار وصولاً الى عودة اردا توران المحتملة هذا الشهر.

وفيما يلي جولة على أبرز أخبار برشلونة ليوم الأربعاء 8-1-2020:

- أنهى التركي أردا توران الثلاثاء فترة الاعارة مع فريق باشاك شهير وسيعود الى برشلونة الاسباني بعد عامين في اسطنبول، تصدر خلالهما العناوين لسلوكه العنيف داخل وخارج المستطيل الاخضر.

وحسب الـ"TV3" توران عاد واصبح لاعب لبرشلونة بعد ان قطع باشاكشهير اعارته، لكن برشلونة لا يخططون لتسجيله في كشوفات الفريق وسيتم البحث عن مخرج له، بدوره اعلن نادي غلطة سراي التركي ان توران يريد بالفعل إنهاء مسيرته مع "نادي طفولته" وسينتقل اليهم هذا الشهر عائداً من برشلونة.

-الى ذلك عادت اخبار نيمار وبرشلونة لتتصدر بشكل يومي الأحداف في الكامب نو هذه المرة من خلال تصريحين أحدهما للاعب نفسه الذي صرّح ان عام 2020 سيشهد بحثه "عن تحديات جديدة" والتصريح الآخر أتى من مدرب نيمار السابق في باريس سان جيرمان اوناي ايمري الذي رأي ان "عودة نيمار الى اسبانيا هذا العام هي ضرورية له انه بات جاهزاً ليصبح الأفضل في العالم".

- من جهة اخرى تعثّرت مفاوضات نادي ميلان مع المدافع جان كلير توديبو إثر رفض الأخير خيار الزامية البيع بعد قد الاعارة، فيما توقفت المفاوضات بسبب سفر اللاعب الى المملكة العربية السعودية للمشاركة بكأس السوبر الاسباني.

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تحضيرات كأس السوبر الاسباني:

-من وصول بعثة برشلونة الى المملكة:

قائمة الفريق المُستدعاة الى كأس السوبر:

- انطوان غريزمان يبحث عن اول فوز له امام فريقه الساق اتلتيكو مدريد غداً من بوابة كأس السوبر.

-أتلتيكو مدريد ينتهي من كابوس متجسّد بالمصاب مارك اندريه تير شتيغن

-ميسي هو أكثر من شارك وسجل وتوّج في البطولة ويُتوقع ان تكون هذه النُسخة ايضاً "نُسخته" نظراً الى انه "إعتاد اللعب" في المملكة العربي السعودية، خصوصاً بعد خوضه لكلاسيكو العالم امام البرازيل في نوفمبر.