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رسميا.. ماني أفضل لاعب أفريقي في 2019

8
JANUARY
2020
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توج النجم السنغالي ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وذلك ضمن الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي، في مدينة الغردقة المصرية.
 
وتفوق ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
 
وتوج ماني بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل ثانيا في جائزة العام الماضي، خلف صلاح، الذي توج بالجائزة في النسختين الماضيتين.
 
وغاب عن الحفل النجم المصري محمد صلاح، من دون تبرير واضح، مما عرضه لكم هائل من الانتقادات والغضب الجماهيري.
 
كما توج الاتحاد الأفريقي منتخب الجزائر بجائزة أفضل فريق في 2019، وذلك بعد إنجازه التاريخي بتحقيق كأس الأمم الأفريقية، التي غابت عنها 30 عاما.
 
وتوج النجم المغربي أشرف حكيمي، بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، بعد تقديمه مستويات كبيرة مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني في 2019.
 
وحقق الجزائري يوسف بلايلي جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة، متفوقا على المصري طارق حامد، والتونسي أنيس بدري.
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