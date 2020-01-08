الدروس المستفادة من انتفاضة مانشستر سيتي وافلاس رفقاء سولشاير

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أمطر فريق مانشستر سيتي شباك مضيفه مانشستر يوناتيد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل عن طريق لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية لا ترد من خارج منطقة جزاء الشياطين الحمر، وفي الدقيقة 33 واصل سيلفا تقديم عروضه القوية بعد صناعته للهدف الثاني لزميله النجم الجزائري رياض محرز الذي استقبل التمريرة بلمسة رائعة راوغ بها الحارس ديفيد دي خيا وسجل الهدف الثاني لفريقه.

واستمر ضغط السيتيزينز ففي الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول انطلق رياض محرز بهجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة الى زميله البلجيكي كيفين دي بروين وصل بها الى داخل منطقة جزاء الفريق المضيف وسدد الكرة واستطاع دي خيا انقاذها لتعود وترتطم بقدم لاعب خط الوسط البرازيلي اندرياس بيريرا لتسكن شباك فريقه بالخطأ، وفي الشوط الثاني سجل ماركوس راشفورد هدف فريقه الأول.

شوط كارثي على الشياطين الحمر:

دفاع غير متفاهم وسط مشتت هجومياً لم يصل للثنائي ماركوس راشفورد أو دانيل جيمس أي كرة تذكر من خط الوسط، الأجنحة أيضًا لم يُقدمه أي شيء يُذكر، بالإضافة للأخطاء الدفاعية القاتلة.

الأهم أن لينغارد قدّم أداء كارثيا ضد مانشستر سيتي في الشوط الأول ولم يبدِ الرغبة المطلوبة، لكن حتى الآن عشاق اليوناتيد يتساءلون لماذا الاصرار على منح لينغارد فرصة المشاركة كأساسي في المباريات الأخيرة للشياطين الحمر.

غياب ردة الفعل:

انهار لاعبو مانشستر يونايتد تماماً عقب إحراز الأهداف الثلاثة خلال أقل من 40 دقيقة، حيث لم يظهروا أي ردة فعل أو الرغبة في العودة وأراحوا دفاعات المنافس تماماً، وكاد لاعبو السيتي أن يُعززه النتيجة في أكثر من مناسبة، لولا براعة الحارس الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي تصدى لأكثى من فرصة خطيرة للفريق الضيف.

بروين... الكبير يبقى كبيرًا:

لاعب الوسط البلجيكي يُثبت في كل مرة تخطو بها قدماه على أرض الملعب أنه اللاعب الأبرز في العالم في مركزه، يُبدع ويُمتع ويصنع ويُسجل ويفعل كل شيء بالكرة وقتما وكيفما شاء.

وظهر لاعب تشيلسي السابق بمستوى مميز مرة أُخرى في مواجهة الشياطين الحمر وكان بمثابة رمانة الميزان في أداء فريق بيب غوارديولا كعادته.

إستفاقة متأخرة لليوناتيد:

شهد الشوط الثاني إستفاقة متأخرة للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بعدما سحب جيسي لينجارد وأشرك بدلاً منه نيمانيا ماتيتش، ومع حلول الدقيقة 64 أقحم أنخيل جوميز بدلاً من دانيل جيمس .

تغيرات اليونايتد جعلت أداء الفريق يتحسن كثيراً عن الشوط الأول، حتى تمكن للاعب ماركوس راشفورد من تسجيل هدف اليونايتد الأول، وحاول لاعبو الشياطين الحمر تسجيل هدف آخر عبر أكثر من محاولة لكن دون جدوى.