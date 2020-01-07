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عودة منتخب لبنان لكرة القدم للشابات الفائز ببطولة غرب آسيا

7
JANUARY
2020
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وصل بعد ظهر اليوم الى مطار  بيروت الفريق اللبناني لكرة القدم للشابات دون 18 عاما آتيا من العاصمة البحرينية المنامة حيث أحرز المرتبة الأولى لغرب آسيا بنتيجة 3-0 وفاز بكأس البطولة.

 

وفي قاعة استقبال المسافرين في المطار، تجمع عدد من ذوي اللاعبات وأعضاء الفريق. وتقدم المستقبلين الوزير السابق وئام وهاب لكونه والد كابتن الفريق ريدا وهاب، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور هاشم حيدر، رئيس لجنة الكرة النسائية في الاتحاد جورج سولاج وعدد من المشجعين والمشجعات.

واستقبل الفريق بالورود والتصفيق والزغاريد والاغاني والشعارات المرحبة.

 

والقى حيدر كلمة هنأ فيها الفريق الفائز، مثنيا على "النتائج التي حققها، وأن فوزه شكل فرحة في هذا الجو الكئيب الذي نعيشه في لبنان، وليضاف إلى انتصارات اخرى تحققت حديثا على صعيد كرة القدم في لبنان بعدما حقق فريق نادي العهد اللبناني كأس الإتحاد الآسيوي".

 

ولفت الى ان لبنان "لديه الكفاية والجدارة لتحقيق معجزات على رغم كل الظروف الموجودة، واننا لن تفقد الامل بلبنان و بامكاناته وتحديدا الرياضة في لبنان".

 

وعبرت لاعبة الفريق التي حققت الأهداف ليلي اسكندر عن بالغ سرورها وفرحتها بهذا الإنجاز، وقالت: "لقد لعبن بروح لبنانية وحافظن على القيم اللبنانية، وكنا يدا واحدة. وأكرر، على رغم كل الفساد والحروب والازمات التي يمر بها لبنان، فان 22 فتاة لبنانية استطاعت إحراز الكأس، وسنستمر في التطلع الى الامام والى مستقبل أفضل".

 

بدورهن، عبرت لاعبات الفريق أيضا عن شعورهن "بالفخر والاعتزاز لتحقيق هذا الانتصار للبنان".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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