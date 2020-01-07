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السوبر الإسباني: الإصابة تبعد مهاجمي ريال مدريد

7
JANUARY
2020
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تلقى ريال مدريد ضربة مؤلمة قبل كأس السوبر الإسباني بتأكد غياب الثنائي كريم بنزيما وغاريث بيل بداعي الإصابة.
 
صحيفة "ماركا" المقربة من البيت الملكي نشرت تقريرا جاء فيه أن المهاجم الفرنسي تعرض لإصابة في العضلات شبه الغطائية لساقه اليسرى، بينما يعاني الويلزي من عدوى في الجهاز التنفسي.
 
وعليه، فلن يكون بنزيما وبيل ضمن القائمة التي تسافر إلى المملكة العربية السعودية اليوم من أجل بطولة السوبر، بالإضافة إلى استمرار غياب إيدين هازارد.
 
في أفضل الأحوال، يمكن أن يسافر بيل على انفراد إلى جدة قبل النهائي إن تعافى من مرضه، علما بأنه غاب عن 11 مباراة للميرينغي منذ انطلاق الموسم (7 في الليغا و4 بدوري أبطال أوروبا).
 
أما بنزيما فغاب عن مباراة واحدة منذ بداية الموسم، ولم يكن ذلك بسبب الإصابة حين بقي على مقاعد البدلاء صد أوساسونا في سانتياغو برنابيو.
 
خيارات زيدان في السوبر لتعويض بنزيما وبيل ستكون: رودريغو، وفينيسيوس جونيور، ولوكا يوفيتش.
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