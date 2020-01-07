living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مودريتش في طريقه إلى أول تجربة خارج أوروبا

7
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في طريقه إلى محطة جديدة، لكنها على الأغلب ستكون خارج القارة الأوروبية بأكملها.
فقد كشفت تقارير صحفية أن أفضل لاعب في العالم لعام 2018، على رادار نادي دي سي يونايتد الأميركي، في صفقة ستكون مفاجئة إن تمت بنجاح.
 
ووفقا لموقع "ذي أثليتك" الأميركي، فقد فتح النادي باب المفاوضات بالفعل مع صاحب الـ34 عاما، الذي لم يخض أي تجربة غير أوروبية على مدار مسيرته الحافلة.
 
وكان دي سي يونايتد يضم بين صفوفه النجم الإنجليزي واين روني، إلا أن الأخير غادر مؤخرا وعاد لبلاده عبر بوابة ديربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.
 
وفي نوفمبر الماضي، قالت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، إن مودريتش مطلوب في نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه النجم الإنجليزي المعتزل دافيد بيكهام.
 
وينتهي عقد مودريتش الحالي مع ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق على تمديده.
 
وبدأ مودريتش مسيرته في الملاعب مع دينامو زغرب الكرواتي، وانتقل منه عام 2008 إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثم انتقل اللاعب صاحب الـ127 مباراة دولية إلى ريال مدريد عام 2012، ويعد أحد أهم صفقات النادي الملكي خلال السنوات العشر الأخيرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout