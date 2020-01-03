هل يكون "مشعل الغنيم" مفاجآة السعودية في رالي داكار؟

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ينتظر عشاق السيارات والرياضات الميكانيكية إنطلاق رالي داكار بنسخته المميزة التي ستقام للمرة الاولى في المملكة العربية السعودية بين 5 و17 يناير، وسط مشاركة مميزة لمتسابقين سعوديين وعلى رأسهم سائق الراليات يزيد الراجحي الذي يضع عليه السعوديون آمالا كبيرة.

لكن يبرز إسم آخر تُعقد عليه آمال كبيرة هو الدرّاج مشعل الغنيم في فئة الدراجات النارية، علماً انّها ستكون المشاركة السعودية الاولى في هذه الفئة ضمن رالي داكار.

وستعد المشاركة حدثا تاريخيا للدرّاج السعودي البالغ 36 عاماً، نظرا الى نقص خبرته في المنافسة بأحداث مماثلة، لكنه يتسلح موهبة كبيرة يتحدث عنها الجميع، وتعد بأن يكون حاضراً وبقوة. وقد عمد من اجل التحضير لرالي داكار للمشاركة في العديد من المنافسات على الطرقات الوعرة. وسيخوض الغنيم غمار المنافسة مع فريق KTM 450 RR.

وقال الغنيم عن مشاركته: لطالما كانت المشاركة في رالي داكار حلماً منذ الطفولة. اذكر عندما كنت اشاهد الحدث على يوروسبورت وكم كنت معجباً بجوتا كلاينشميت وسيارات ميتسوبيتشي باجيرو. كنت اشاهد هذه المناظر اقول لنفسي "لدينا هذه الاماكن في الحديقة الخلفية". ومن بعدها اشعرت أنّ الحلم انتهى لكن عندما سمعت انّ داكار قادمة الى السعودية بدأت في التفكير مجدداً".

فهل سينجح الغنيم بتحقيق مفاجأة ما وترك بصمة وسط زحمة من كبار المشاركين في منافسات الدرّاجات النارية؟