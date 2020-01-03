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يرى ميكائيل سيلفستر، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق، أن الشياطين الحمر يحتاجون إلى إبرام عدة صفقات كي يكونوا قادرين على مجاراة ناديي ليفربول ومانشستر سيتي.

ويُعاني الشياطين الحمر من عدم الاستقرار في النتائج بعد حقبة السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق للفريق، حيث تناوب على تدريبه عدة مدربين مثل ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو، حتى استقر النادي على تعيين المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

وتحدث سيلفستر إلى مراسل "يوروسبورت عربية" على هامش التواجد في مؤتمر دبي الرياضي الرابع عشر قائلاً: "أعتقد أن الوضع لم يتغير، يجب أن يعلم الجميع بأن مانشستر يونايتد سيكون خارج المنافسة على لقب الدوري الممتاز في العامين المقبلين أجل بناء الفريق بشكل جيد وتدعيم صفوفه".

أضاف "مانشستر يونايتد يحتاج إلى الكثير من العمل المتواصل من أجل إعادة البناء، إدارة النادي كانت على صواب عندما جعلت أولي غونار سولشاير مدرباً دائماً للفريق، فهو الراجل المُناسب لقيادة اليونايتد في هذه الفترة مهما كانت نتائج الفريق".

وواصل سيلفستر حديثه قائلاً: "بالنسبة لي قرار إقالة جوزيه مورينيو كان سريعًا، لقد أخطأت الإدارة في ذلك، مورينيو كان يملك مشروعًا ولكن كان يحتاج إلى مجموعة صفقات للقيام بفلسفته، لقد أراد بناء فريقه الخاص، لكن بعد عامين ونصف تمت إقالته".

وسبق سيلفستر تمثيل عدة أندية أوروبية كبيرة مثل إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين بالإضافة إلى فيردر بريمن الألماني، ثم ترك القارة الأوروبية وخاض رحلة احتراف في الدوري الهندي مع فريق تشيناين، وفي عام 2014 أعلن اعتزاله.