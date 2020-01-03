living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"هتافات عنصرية" توقف مباراة بالدوري الإنجليزي

3
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تسببت هتافات عنصرية مسيئة ضد جيمس ماكلين، لاعب منتخب أيرلندا، في إيقاف مؤقت لمباراة انتهت بفوز ستوك سيتي 5-2 على هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء.
 
واستهدف بعض المشجعين ماكلين، لاعب ستوك، بعدما رفض ارتداء شعار "زهرة الخشخاش" الحمراء على قميص ناديه، لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى، وبعض الصراعات الأخرى.
 
وأرجع ماكلين تصرفه لأحداث "الأحد الدامي" لعام 1972، حين قتلت القوات البريطانية محتجين غير مسلحين، في ديري، مسقط رأس اللاعب بأيرلندا الشمالية.
 
وتعرض اللاعب البالغ عمره 30 عاما لهتاف مسيء كان شائعا في أوساط الجناح اليميني ضد الجيش الجمهوري الأيرلندي، واشتكى للحكم الذي أوقف المباراة وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي لمكافحة التمييز، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وأبلغت الإذاعة الداخلية في الملعب المشجعين في استاد جون سميث بأن "السلوك المسيء يؤثر على المباراة ولن يتم التسامح مع الأمر".
 
واستحسن ماكلين هذا التحرك، ولم يتم سماع إساءات أخرى بعد ذلك.
 
وقال مايكل أونيل، مدرب ستوك للصحفيين: "حظي جيمس بتشجيع لإبلاغ حكم المباراة عن تعرضه لأي إساءة ذات طبيعة عنصرية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout