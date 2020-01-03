living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إبراهيموفيتش يتعهد بإعادة الفرح إلى جماهير ميلان

3
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش استقبالا حاشدا، الخميس، لدى وصوله إلى مدينة ميلانو، متعهدا بإعادة الفرح إلى ملعب سان سيرو ومشجعي فريقه القديم-الجديد ميلان الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وأعلن الـ"روسونيري" الأسبوع الماضي أن المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، سيلتحق بصفوفه لفترة ستة أشهر مع إمكان التجديد لعام إضافي، بعدما دافع عن ألوانه لموسمين بين العامين 2010 و2012.
 
ووصل الدولي السابق على متن طائرة خاصة إلى مطار ليناتي في ميلانو حيث كان في استقباله مدير كرة القدم في النادي اللومباردي الصربي زفونيمير بوبان، وعشرات المشجعين الذين هتفوا باسمه وأحاطوا بموكب السيارات التي أقلته إلى مقر التدريب للخضوع للفحص الطبي الروتيني، بحسب ما أظهر شريط مصور عرضه ميلان على موقعه الالكتروني.
 
وقال ابراهيموفيتش في تصريحات مقتضبة للقناة التلفزيونية التابعة للنادي بعيد نزوله من الطائرة "أتذكر الحضور إلى النقطة ذاتها قبل أعوام عديدة (...) ما يهم الآن هو أنني عدت وأنا سعيد".
 
وتابع "قلت دائما إن هذا هو بيتي، وأخيرا لقد عدت إليه (...) لقد دافعت عن ألوان أندية أخرى خلال مسيرتي، لكنني عدت الآن، وهذا ما يهم".
 
وردا على سؤال عن رسالته الى جماهير الفريق، قال "أتوق شوقا لرؤية المشجعين في سان سيرو، وسأجعل الملعب يقفز فرحا مجددا".
 
وكشف ميلان عبر حسابه على "تويتر" أن ابراهيموفيتش سيرتدي القميص الرقم 12 في تجربته الجديدة.
 
ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق المتوج بـ18 لقبا في الدوري المحلي وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
 
ودافع المهاجم الفارع الطول (1,95 سنتم) عن ألوان فرق بارزة خلال مسيرته، فهو نشأ في نادي مالمو السويدي قبل أن يتنقل بين أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
وكانت محطته الأخيرة نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي حيث أمضى موسمين، وبات لاعبا حرا منذ نوفمبر الماضي.
 
وخاض ابراهيموفيتش 116 مباراة دولية في صفوف منتخب السويد سجل خلالها 62 هدفا بين عامي 2001 و2016.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout