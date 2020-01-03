ليفربول يواصل تحليقه في صدارة الدوري بهدفين لصلاح وماني

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تمكن ليفربول من هزيمة ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز وصل "الردز" تحليقه عاليا في صدارة "البريميرليغ" رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، وعلما أن ليفربول لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

وقد سجل هدفي المبارة كل من النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة وزميله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد، سجله الهولندي جورجينيو فاينالدوم، كما تجدر الإشارة إلى أن العملاق الإنجليزي الأ