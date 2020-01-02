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أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق رالي داكار السعودية

2
JANUARY
2020
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يقام السباق في الفترة من 5 إلى 17 يناير على مسافة 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الخلابة التي سيكتشفها أكثر من 550 سائق من 62 دولة حول العالم على مدار 13 يوماً من المغامرة والتحدي خلال 12 مرحلة يتكون منها السباق.
 
وقال السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل لقب رالي دكار 13 مرة: "شعرت بالكثير من الحماس بعد رؤية المناظر الخلابة لصحراء المملكة بكثبانها الرملية والجبال الرائعة والأودية، كما تقام بعض المراحل بمحاذاة الشاطئ مما يجعل من السباق خليطاً فريداً من مختلف المناظر الطبيعية، خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية بلد ضخم ويحتوي على مناطق شاسعة خالية من العمران ومساحات كبيرة من الصحراء". وأضف قائلاً: "ستكون صحراء المملكة موقعاً مثالياً لرالي داكار".
 
ينطلق رالي داكار السعودية 2020 من مدينة جدة عروس البحر الأحمر مروراً في الشمال بمشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية قبل تخطي التلال الرملية لحائل في المسار الذي ينحدر صوب الرياض، ثم يتجه المسار بعد ذلك نحو الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في القدية.
 
وعن استضافة بلاده لرالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا، قال السائق السعودي يزيد الراجحي أحد المشاركين في السباق: "يمكنك أن تجد كل شيء في السعودية، والجميع سيندهش بما سيجدونه، فالسعودية بلد كبير جداً وجميل جداً. يمكنك أن تعيش الصيف والشتاء في نفس اليوم في الشمال أو في الغرب أو غيرها من المناطق، كما يمكنك أن تجد جميع أنواع التضاريس".
 
من جانبه قال السائق الإسباني كارلوس سينز: "الجميع متشوق لبدء السباق بسبب كل ما رأيناه، حيث تبدو تضاريس المملكة العربية السعودية أنها حقاً ما يحتاجه رالي داكار. أتمنى للجميع أن يستمتع بالسباق وأن تكون نسخةً مميزةً".
 
وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد أعلن عن التفاصيل النهائية لمسار رالي داكار السعودية 2020 في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يضم السباق خمس فئات من المركبات وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات وكذلك الباغي المفتوحة وسايد باي سايد.
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