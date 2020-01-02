يوفنتوس يخطط لإحكام قبضته على رونالدو حتى الاعتزال

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يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منحه نفس الراتب الذي يتقاضاه في عقده الحالي لينتهي بحلول صيف عام 2023.

ويرتبط رونالدو بعقد رسمي مع يوفنتوس ينتهي بحلول صيف عام 2022 إلا أن مسؤولي البيانكونيري يستهدفون تمديده لعام إضافي وحتى بلوغه سن الثمانة والثلاثين.

وأشارت التقارير الواردة من إيطاليا أن مسؤولي يوفنتوس بصدد إغلاق الاتفاق مع اللاعب على تجديد العقد لعام إضافي لتستمر مسيرة اللاعب بالملاعب الإيطالية.

وأفادت التقارير أن العقد الجديد لن يشهد أي زيادة عما يتقاضاه رونالدو في الوقت الحالي ومن المتوقع في حالة إنهاء الاتفاق أن ينهي اللاعب مسيرته بقميص السيدة العجوز.

وكان رونالدو قد كشف خلال تصريحاته للصحف عن رغبته في خوض تجربة التمثيل عقب انتهاء مسيرته مع الكرة.

وقال رونالدو خلال تصريحاته للصحف: "في اللحظة التي أجد بأن جسدي لم يعد قادراً على ممارسة كرة القدم فسوف أعلن اعتزالي".

وعاد رونالدو بقوة خلال مباريات الفريق الماضية حيث نجح في تسجيل ستة أهداف في آخر ست مباريات خاضها الفريق.

وشهدت العلاقة بين رونالدو وماوريسيو ساري توتراً قوياً بالأونة الماضية خاصةً عقب استبدال اللاعب بالعديد من المباراة ولكن كشف المدرب الإيطالي أن هذا التبديلات بسبب تعرض اللاعب للإصابة.

وشارك رونالدو في 21 مباراة بكافة المسابقات رفقة يوفنتوس سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدف وحيد.

وفي المجمل سجل رونالدو 40 هدفاً ليوفنتوس منذ انتقاله للفريق وحتى الآن ونجح في صناعة 11 هدفاً بكافة المسابقات.