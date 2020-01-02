مورينيو يعلق على "واقعة التجسس".. ويكشف السبب

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علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، على البطاقة الصفراء التي أشهرها في وجهه مايك دين، حكم مباراة فريقه أمام ساوثهمبتون، خلال الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المباراة، التقطت الكاميرات مورينيو أثناء توجهه إلى مقاعد بدلاء ساوثهمبتون، وبدا أنه يتجسس على ما يقوم المدرب المساعد لأصحاب الأرض بكتابته من تعليمات، في ظل حالة الإحباط التي كانت تسيطر على البرتغالي أثناء التأخر في النتيجة.

وبعد الواقعة، قام الحكم مايك دين في الدقيقة 67 بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مورينيو، بسبب دخول المنطقة الفنية للفريق المنافس أثناء المباراة.

وتجاهل المدرب البرتغالي حصوله على البطاقة الصفراء، بسبب الموقف الغريب، وبدا أن الوضع فكاهي بالنسبة له بعد مصافحة الحكم الرابع للاعتذار.

وقال مورينيو عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "أعتقد أن الإنذار كان عادلا لأنني كنت وقحا، لكني كنت وقحا مع شخص غبي".

وجاءت نظرات مورينيو إلى ما يكتبه مدرب ساوثهمبتون لتثير حالة من الذهول لدى جمهور الفريقين، لكن المدرب البرتغالي أوضح لاحقا أنه والمدرب المساعد لأصحاب الأرض تبادلا بعض الكلمات السيئة.

وكان مدرب توتنهام غاضبا كذلك بسبب عدم احتساب هدف لصالح "السبيرز" بداعي التسلل على هاري كين، وذلك بعدما تمكن من التسجيل في شباك أليكس ماكارثر، لكن احتفاله لم يكتمل بداعي التسلل.

وخسر توتنهام بهدف دون رد، ليسقط توتنهام للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ تولى مورينيو تدريب "السبيرز" في 20 نوفمبر الماضي، من أصل 9 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي في البريميرليغ.