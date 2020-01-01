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ريال مدريد "يجس نبض" ماني للرحيل عن ليفربول

1
JANUARY
2020
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كشفت تقارير صحفية، بأن عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد، يسعى إلى ضم النجم السنغالي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني.

وأفادت صحيفة "آس" الإسانية، بأن ريال مدريد، تواصل مع ممثلي اللاعب ماني، وأبدى النادي "الملكي" رغبته في إبعاد النجم السنغالي عن "قلعة أنفيلد".
وأضافت الصحيفة، بأن الهدف من التواصل مع ممثلي ماني، هو معرفة رد فعل اللاعب حيال الانضمام إلى "الميرنغي".

وحسبما نقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، فإن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، يريد ضم ماني لخط الهجوم الخاص بفريقه إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة.

وسبق لفريق العاصمة الإسبانية أن استفسر من إدارة ليفربول، في الصيف الماضي، عن إمكانية التعاقد مع ماني، لكن الأمر لم يتقدم بعد ذلك.

وكانت صحيفة "الصن" الإنجليزية قد قالت إن ليفربول سيرفض جميع العروض التي سيقدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم السنغالي، على اعتبار أن المدرب يورغن كلوب يعول على خدماته كثيرا، حيث يعتبر من أعمدة "الريدز".

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