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غوارديولا يواصل تحطيم أرقام إنجلترا ويتفوق على كلوب ومورينيو

30
DECEMBER
2019
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وصل المدرب الإسباني بيب غوارديولا لرقم فارق بالدوري الإنجليزي الممتاز، في فترة قياسية، متفوقا على كبار المدربين مثل جوزيه مورينيو ويورغن كلوب.

وحقق غوارديولا انتصاره رقم 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، عندما قاد فريقه مانشستر سيتي للانتصار على ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0.

وحقق المدرب الإسباني هذه "المئوية" في 134 مباراة فقط، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالبريميرليغ، متفوقا بذلك على كبار المدربين في البطولة.

فقد احتاج مورينيو، مدرب توتنهام الحالي، إلى 142 مباراة للوصول للانتصار رقم 100، بينما وصل كلوب مدرب ليفربول للمئوية، بعد 159 مباراة.

ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي حطمها غوارديولا في الدوري منذ تعيينه مدربا لمانشستر سيتي في 2016.

فقد حطم غوارديولا الرقم القياسي بعدد النقاط المسجلة في موسم واحد، وأصبح أول مدرب يتجاوز 100 نقطة في حقبة البريميرليغ.

كما حطم "بيب" عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، عندما سجل السيتي 106 أهداف عام 2018، كما حقق 18 انتصارا متتاليا، وهو رقم قياسي وقتها.

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