برشلونة يعلن حجم إصابة نجميه

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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة، في حين سيبتعد زميله في خط الوسط البرازيلي أرثر ميلو لثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكتالوني على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن شتيغن "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى جراء إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وسيتحدد موعد عودته إلى الملاعب حسب استجابته للعلاج".