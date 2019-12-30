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لوكاكو ليوروسبورت عربية: كنت على أبواب يوفنتوس.. والكالتشيو أصعب من البريميرليغ

30
DECEMBER
2019
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اعترف نجم هجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي، أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف بطل إيطاليا "يوفنتوس"، في وقت سابق عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن المفاوضات لم تسير بنجاح في ذلك الوقت.
 
وكلف النجم الدولي البلجيكي لوكاكو خزينة الأفاعي ما يزيد على 70 مليون يورو إذ انضم بناء على رغبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لليوفي، فيما غادر المهاجم السابق ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الاعارة مع خيار الشراء.
 
وقال لوكاكو في تصريحات خاصة إلى مراسل شبكة "يوروسبورت عربية" على هامش مؤتمر دبي الرياضي العالمي: "عندما كنت لاعبًا في مانشستر يونايتد كنت قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس، ولكن الناديين وقتها لم يتوصلوا إلى اتفاق".
 
أضاف "كرة القدم الإيطالية مُمتعة للغاية على عكس ما كنت متوقع في السابق، لقد فكرت كثيراً قبل أن أتخذ قرار خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الإنجليزية، كرة القدم في إيطاليا أصعب من نظيرتها في إنجلترا، أندية الكالتشيو تمتلك أفضل دفاعات في العالم وهذا بالطبع يؤثر على المهاجمين".
 
وبسؤاله عن وضعية النيراتزوري هذا الموسم أجاب لوكاكو قائلاً: "بالطبع الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كان مؤلماً بالنسبة للجماهير، لقد كنا نرغب في مواصلة المشوار في هذه المسابقة، ولكن استطيع القول بأن النعادل أمام سلافيا براغ في جوزيبي مياتزا كلفنا الخروج من البطولة".
 
أضاف "تركيزنا الآن على ما يُمكن تحقيقه في المستقبل، نحن في وضعية ممتازة في الكالتشيو، لدينا رغبة كبيرة في مواصلة النتائج الإيجابية للفريق من أجل الحفاظ على الصدارة، لا ننظر لنتائج الفريق المُنافسة فقط نريد الفوز في كل مباراة نلعبها".
 
ورفض لوكاكو التطرق للحديث عن الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد مكتفياً بالقول "أصبحوا جزءاً من الماضي".
 
ويُقدم لوكاكو صاحب الـ 26 عامًا مستويات رائعة للغاية منذ انتقاله إلى الإنتر، حيث شارك في 16 مباراة كأساسي وجاء بديلاً في مباراة واحدة من أصل 17 مباراة لعبها الأفاعي في الدوري الإيطالي، واستطاع تسجيل 12 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً إلى زملائه.
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