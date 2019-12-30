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جائزة "غلوب سوكر" تتوج رونالدو الأفضل في العالم

30
DECEMBER
2019
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توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.
 
وحقق النجم البرتغالي الجائزة العالمية للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بها العام الماضي، وجاء تتويجه هذا العام بعد تألقه في الدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس.
 
وحصل البرازيلي أليسون بيكر، على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي.
 
وتوجت الجائزة العالمية المدرب الألماني يورغن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعد نتائجه "المبهرة" مع ليفربول الإنجليزي.
 
كما منحت الجائزة نادي ليفربول لقب "أفضل ناد في العالم عام 2019"، بينما حصل الهلال السعودي على جائزة أفضل ناد عربي للسنة.
 
 وحقق البرتغالي جواو فيلكس، نجم أتلتيكو مدريد، جائزة أفضل "لاعب واعد" هذا العام، بينما توجت الجائزة المغربي أشرف حكيمي بجائزة "أفضل لاعب عربي شاب".
 
وتوج المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب عربي لسنة 2019.
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