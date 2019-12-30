بمبلغ "زهيد".. دورتموند يخطف جوهرة أوروبا من أمام الكبار

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حصل بوروسيا دورتموند الألماني على خدمات الموهبة الشابة، المهاجم النرويجي أيرلينغ هالاند صاحب الـ19 عاما، من صفوف سالزبورغ النمساوي، بعقد يمتد حتى يونيو عام 2024، حسبما أعلن النادي الأحد.

وكشفت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، مشيرة أن عقد المهاجم الذي يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف، كان يتضمن بندا جزائيا مع سالزبورغ، مما يفسر قيمة الانتقال المتدنية.

وأكد المدير التنفيذي لدورتموند هانس يواكيم فاتسكه، أن فريقه حصل على الموهبة الاسكندينافية "رغم عروض عدة من أبرز الأندية الأوروبية".

أما هالاند فقال: "دخلت في مفاوضات معمقة مع إدارة النادي والإدارة الرياضية، وتحديدا مع فاتسكه، ميكايل تسورك (المدير الرياضي) ولوسيان فافر (المدرب). منذ البداية أردت بكل تأكيد الانتقال إلى هذا النادي".

وبات هالاند بعمر الثامنة عشرة و58 يوما، ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مرمى غنك البلجيكي في سبتمبر الماضي.

ووحدهما النجمان السابقان الإنجليزي واين روني والإسباني راؤول غونزاليس نجحا في ذلك قبله، وفي سن أصغر منه.

كما أن هالاند هو أول لاعب تحت العشرين عاما يسجل في أول 5 مباريات له في دوري الأبطال.

ونظرا لتألقه هذا الموسم، حاولت أندية أوروبية عريقة إغراء هالاند بالانضمام إليها، بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن هالاند "سينضم إلى الفريق في 3 يناير في معسكره التدريبي في إسبانيا".

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن لايبزيغ المتصدر، وكان يبحث عن رأس حربة حقيقي للعب إلى جانب (أو بدلا من) الإسباني باكو ألكاسير، الذي اظهر مستوى متذبذا هذا الموسم.