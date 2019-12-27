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بداية ناجحة لأنشيلوتي وخجولة لأرتيتا في الدوري الإنجليزي

27
DECEMBER
2019
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استمتع المدرب كارلو أنشيلوتي ببداية مظفرة لمشواره مع إيفرتون الإنجليزي، بعد الفوز على بيرنلي بهدف دون رد سجله دومينيك كالفرت لوين، بضربة رأس في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت على ملعب غوديسون بارك الخميس.
 
واستبسل بيرنلي دفاعيا بينما لم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى إيفرتون، لينتصر الأخير بفضل إنهاء رائع لهجمة.
 
ولعب جبريل سيديبي تمريرة عرضية من جهة اليمين، استقبلها كالفرت لوين بضربة رأس رائعة لتسكن الشباك.
 
ومن ناحية أخرى، تعثر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في اختباره الأول مع أرسنال الإنجليزي، وتعادل بصعوبة مع بورنموث بنتيجة 1-1.
 
وسجل دان غوسلنغ الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 35، قبل أن ينقذ المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مدربه من خسارة أولى، بتسجيله التعادل في الدقيقة 63.
 
ومن ناحيته استرجع البرتغالي جوزيه مورينيو نغمة الانتصارات، بانتصار صعب على برايتون، بنتيجة 2-1، سجلهما هاري كين وديلي ألي.
 
وأصبح توتنهام على بعد 3 نقاط من المركز الرابع، الذي يحتله تشلسي، والذي مني بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام ساوثهامبتون، بنتيجة 0-2.
 
وسيواجه متصدر الدوري ليفربول، اختبارا صعبا أمام الوصيف ليستر سيتي، في قمة الجولة، مساء الخميس.
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