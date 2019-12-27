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إبراهيموفيتش.. "خطوة واحدة" ويعود لناديه السابق

27
DECEMBER
2019
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق ميلان الإيطالي لكرة القدم للعودة إلى صفوفه بعقد لمدة 6 أشهر.
 
وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" بأن إبراهيموفيتش (38 عاما) قبل بعرض النادي اللومباردي، ومن المتوقع أن يصل إلى ميلانو "في الأيام المقبلة".
 
وأضافت "توصل الطرفان إلى اتفاق وهما بصدد إنهاء الصفقة. سيعود السويدي إلى الروسونيري".
 
ووفق التقارير، سينضم إبراهيموفيتش إلى ميلان بعقد لمدة 6 أشهر مقابل 3 ملايين يورو، مع بند خيار التمديد لسنة إضافية.
 
وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة فقط.
 
وإذا ما صحت الأنباء، من المتوقع أن يخوض الدولي السويدي السابق أولى مبارياته مع ميلان في الخامس من يناير 2020 أمام سمبدوريا مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد انتهاء فترة الاستراحة الشتوية.
 
وأفادت "لا غازيتا" بأن "إبرا، الذي لم يخض أي مباراة منذ منتصف نوفمبر، سيكون بحاجة لأسبوعين أو 3 لاستعادة مستواه".
 
ويأتي التعاقد مع إبراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة أمام مضيفه أتالانتا.
 
وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الإسباني.
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