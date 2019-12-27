وكيل النني يكشف حقيقة عرض ميلان

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كشف موقع "في الجول" الرياضي، حقيقة تناول تقارير إعلامية لصفقة انتقال بين ميلان واللاعب المصري محمد النني، في موسم الانتقالات الشتوية.

وفي تصريحات لـ"في الجول"، أشار وكيل النني إلى أن: "اللاعب ووكيله غير مسؤولان على الإطلاق عن أي أحاديث تخرج للصحافة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أي طرف آخر".

ولفت وكيل النني إلى أن عددا من الأندية "مهتمة" بالتعاقد مع اللاعب، بسبب أدائه القوي في الدوري التركي.

وتابع قائلا: "حتى الآن لم ترتق أي أمور لمرحلة المفاوضات. لا توجد أي عروض رسمية حتى اللحظة لـ النني".

واختتم حديثه بالقول: "النني في مرحلة تركيز شديد في الوقت الحالي مع فريقه بيشكتاش".

جدير بالذكر أن النني انضم بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.