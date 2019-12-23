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فيفا يعلن سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب

23
DECEMBER
2019
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن السبب الحقيقي لاختيار النجم المصري محمد صلاح، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، عقب تتويجه بالبطولة، مساء السبت.
 
وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية رغم عدم تسجيله للأهداف، وذلك بعد فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على نظيره فلامنغو البرازيلي 1-0 أحرزه روبرتو فيرمينو، وذلك بجانب حصوله على كرة أديداس الذهبية.
 
وكشف فيفا في بيانه الرسمي عبر موقعه السبب الحقيقي وراء حصول صلاح على الجائزة قائلا: "بعد فوز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية قطر 2019، اختارت مجموعة الدراسات الفنية لدينا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، نظرا لأدائه المتميز طوال المسابقة، حيث كان نجم ليفربول هو الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية لأديداس وجائزة أفضل لاعب في البطولة من قبل شركة علي بابا الراعية للمسابقة".
 
وأضاف "كان أداء محمد صلاح في قطر رائعا منذ البداية إلى النهاية، ففي المباراة الأولى لفريقه أمام مونتيري المكسيكي، صنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، حيث أثبت أنه لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط، بل يساعد زملاءه كذلك على هز الشباك".
 
وتابع بيان فيفا: "كانت سرعة النجم المصري تمثل تهديدا دائما للمنافسين".
 
وختم: "على الرغم من أنه لم يسجل أهدافا في بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2019، إلا أنه استحق بجدارة جائزة الكرة الذهبية لأديداس نظرا لتألقه، وهو الأمر الذي أثبته آلاف المشجعين في ملعب خليفة الدولي حيث كانوا يهتفون له كلما لمس الكرة".
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