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زيدان: ريال مدريد لا يحتاج إلى مهاجم

23
DECEMBER
2019
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علّق المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، على نتيجة مباراة "الملكي" وأتليتيك بيلباو، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مشيرا إلى إحباطه لعدم الفوز.
 
وصرّح زيدان بعد المباراة: "أنا محبط لأجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت لنا هو أمر محبط".
 
وتابع قائلا: "المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، هي لم تدخل اليوم، ولكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيدا وعلينا أن نؤمن بذلك".
 
وفيما يتعلق بأداء ريال مدريد، قال زيدان: "أنا سعيد بتطور الفريق، لكن بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعيا نحن على ما يرام، وسنتحسن هجوميا في 2020".
 
وعند سؤاله عن إمكانية انتداب مهاجم: "قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير، لا أرى حاجة إلى ذلك"، حسبما نقل موقع "في الجول" الرياضي.
 
وأضاف: "التأخر بنقطتين عن الصدارة؟ نعم، هذا محبط، لأن اللاعبين قدموا كل شيء، سأنظر إلى الجوانب الإيجابية".
 
واختتم حديثه بالقول: "بعد المباراة أخبرت اللاعبين أن الأمر الأهم أنهم أعطوا كل شيء في المباراة، لقد أصبنا القائم والعارضة 3 مرات، لدينا فريق مميز ونعلم أن الصبر طريقنا للتحسن".
 
وبهذه النتيجة بات ريال مدريد في المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخرا عن برشلونة الذي انفرد بالصدارة برصيد 39 نقطة.
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