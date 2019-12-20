بوفون "الطفل" يرفض الاعتزال!

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أكد حارس مرمى يوفنتوس، جانلويجي بوفون، أن الاعتزال لا يزال بعيدًا!

يوم أمس الأربعاء وصل بوفون إلى الرقم القياسي الذي بحوزة باولو مالديني وهو 647 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

عقب الفوز على سامبدوريا 2-1 قلل الحارس الأسطوري من أهمية الرقم الذي حققه، لكنه شدد على أن "العديد من اللحظات الجميلة في كرة القدم لا تزال تنتظره".

وقال بوفون لقناة Sky Sport Italia: "إنه أمر مثير، تحطيم الأرقام من بين الأسباب التي تدفعني لمواصلة اللعب".

وأضاف: طالما أني قادر على تقديم المستوى الجيد على أرض الميدان فأعتقد أن اللحظات الجميلة ستستمر".

"ليس الهدف الوصول إلى 648 مباراة في السيريا أ، بل الجميل هو أنني أفعل ذلك وأنا مع يوفنتوس في قمة الجدول".

أما عن مستقبله، فيقول بوفون إن الاعتزال سيكون خاطئا طالما "يشعر بالراحة بدنيا".

وأكد الأسطورة البالغ من العمر 41 عاما: أنا أرى -بصراحة- أن الاعتزال بعيد جدا"!

يشرح: "قبل عامين توقفت عن اللعب، ثم أعطتني الحياة فرصة أخرى مثيرة وجميلة".

"أنا أعتمد على صدقي وأترك الحياة تريني الطريق، مع حالتي البدنية الحالية سأكون قد فعلت خطأ إن توقفت عن اللعب".

وأكد: أشعر بأنني نقطة مرجعية في غرف تغيير الملابس، ولدي مسؤوليات كبيرة على الرغم من أنني لا ألعب كثيرا.

ختم بوفون تصريحاته: "يجب أن أحترم الطفل الذي كان بداخلي والذي ما زال يعيش بداخلي، في الوقت الحالي أشعر أن من الصواب الاستمرار في اللعب".