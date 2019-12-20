living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شارابوفا: لا أفكر بالاعتزال ونادال "ملهمي" الأول

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت لاعبة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا أنها لا تزال تملك الدافع والشغف للمنافسة على مستوى محترف، رغم معاناتها من إصابة متكررة في الكتف أبعدتها عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2019، وأشارت إلى أنها تستلهم من نظيرها الإسباني رافايل نادال لتخطي الإصابات.
 
وخاضت المصنفة أولى عالميا سابقا غمار ثماني بطولات فقط خلال عام 2019، لعبت خلالها 15 مباراة.
 
وبعد خروجها من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمام الأميركية سيرينا وليامس في أغسطس الفائت، عادت شارابوفا إلى المنافسات في دورة أبو ظبي الاستعراضية في الإمارات الخميس، حيث عوضت كسر إرسالها في مجموعتين لتتغلب على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و7-5.
 
وقالت اللاعبة المتوّجة بخمس بطولات كبرى "أي فرصة أحظى بها للخروج واللعب على مستوى تنافسي هو يوم جيد، لأنني لم ألعب كثيرا (في الآونة الاخيرة). بالطبع أخرج من هذه المباراة وأنا سعيدة كوني كنت على أرض الملعب مجددا وستتحسن الأمور من هنا".
 
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الروسية تفاصيل عن مدى إصابتها في الكتف، أكدت أنها "شعرت بخير" عقب مباراتها مع تومليانوفيتش، فيما لم ترفع سقف توقعاتها للدورة بعد غيابها لأربعة أشهر عن الملاعب.
 
ويبدو أنه ضمن مخططات "الحسناء" الروسية المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل، إلا انها أكدت عدم نيتها المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.
 
وقالت شارابوفا (32 عاما) "أعتقد أن أحد أكبر التحديات للعام الجديد هو أن يكون لدي جدول. أتطلع قدما للذهاب إلى أستراليا وسنرى كيف ستسير الأمور وكيف سيصمد جسدي هناك".
 
وستخوض شارابوفا بعض المباريات الاستعراضية في جزيرة هاواي الأميركية قبل التوجه إلى أستراليا حيث تخطط لخوض بعض المباريات التحضيرية قبل افتتاح الموسم في ميلبورن.
 
وأكدت الروسية التي تراجعت إلى التصنيف 131 عالميا أنها لم تفكر حتى اللحظة بموعد اعتزالها معتبرة أن الإصابات جزء لا يتجزأ من حياة أي رياضي، "لدي أهداف وأحلام في الحياة بعد كرة المضرب، ولكن لا زلت أملك الشغف والدافع في داخلي".
 
واعترفت شارابوفا المتوجة في أستراليا عام 2008 أنها تستلهم من نادال صاحب 19 بطولة كبرى، الذي عانى في مسيرته من العديد من الإصابات، وأكدت "أنا مندهشة من مسيرته. أعتقد أنها تعلقت كثيرا بالذكاء الاستراتيجي لجدول مبارياته".
 
وتابعت "من وجهة نظره، يحب أن يشعر بثقة عالية في العديد من المباريات، ولكن عليك أن تكون بصحة جيدة لتقوم بذلك. لذا عليك أن تتخذ القرارات الصائبة. ومما لا شك فيه، بإمكاني أن أتعلم منه في هذا المجال".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout