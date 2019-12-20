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كيف فعلها؟ سر قفزة رونالدو "المذهلة" في كلمة واحدة

20
DECEMBER
2019
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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تساؤلات الكثير من عشاق كرة القدم، بعد قفزته "المذهلة" أمام سامبدوريا، التي منحت لفريقه يوفنتوس الفوز 2-1 خارج ملعبه في الجولة الـ17 للدوري الإيطالي.
 
وانفرد يوفنتوس بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد أن سجل رونالدو هدفا رائعا بضربة رأس مثيرة قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.
 
وقال موقع "فوكس سبورتس" إن "الدون" قفز إلى ارتفاع بلغ نحو 2.55 مترا، مستقبلا الكرة العرضية التي أرسلها زميله اللاعب أليكس ساندرو. 
 
وأوضح المصدر أن قفزة رونالدو جرت مقارنتها بقفزات أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، لاسيما بعدما استطاع البقاء أكثر من ثانية في الهواء، فيما كان مستوى خصره موازيا لأعلى ارتفاع لرأس مدافع سامبدوريا.
 
وكشف "فوكس سبورتس" أن السبب وراء ما شاهده متابعو المستديرة في لقاء سامبدوريا هو اللياقة البدنية العالية للاعب البرتغالي، مضيفا "رونالدو يقول إن عمره البيولوجي حاليا هو 23 سنة، وهو ما يعني أن لياقته البدنية لا تزال في أعلى مستوى رغم تقدم سنه (34 عاما)".
 
وصرح رونالدو، في أكثر من مناسبة بالقول "لا أفكر في الاعتزال الآن، بإمكاني مواصلة اللعب إلى غاية 41 سنة".
 
وذكر المصدر أن السر وراء لياقة رونالدو البدنية العالية ينحصر في كلمة "التفاني".. سواء في العمل داخل الصالات الرياضية أو الاستفادة القصوى من أوقات الراحة، إضافة إلى قيامه ببعض التمرينات الرياضية الخاصة بعد كل مباراة، خصوصا في المسبح".
 
وتابع المصدر: "رونالدو يقضي وقتا طويلا في السباحة، وهو أمر يساعده على الاسترخاء إلى جانب تعزيز لياقته البدنية".
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