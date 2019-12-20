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بطل السنوات العشرة.. جدول "البريميرليغ" يكشف مفاجآت صارخة

20
DECEMBER
2019
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مع اقتراب العقد الحالي من نهايته تتسابق المواقع الكبرى على نشر قوائم مثيرة تلقي الضوء على أبرز الظواهر التي حدثت خلال 10 سنوات، وهو أمر ليست الرياضة، وكرة القدم، ببعيدة عنه.
 
ولأن الدوري الإنجليزي، أو البريميرليغ، يمثل بإجماع الآراء البطولة المحلية الأقوى في العالم فقد اختار موقع "سبورت بايبل" الكشف عن قائمة مثيرة، لم يتم تداولها كثيرا من قبل.
 
القائمة المنشورة تضم جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي خلال العقد بأكمله وقد احتوت على مفاجآت صارخة.
 
في المركز الأول جاء فريق مانشستر سيتي، بطل البريميرليغ 4 مرات، بإجمالي 812 نقطة جمعها من 249 فوزا.
 
وحصد مانشستر سيتي اللقب 4 مرات هذا العقد أعوام 2012 و2014 و2018 و2019.
 
أما الطريف فهو أن مانشستر سيتي حقق فارق أهداف، بلغ بالضبط 500 هدف حتى 19 ديسمبر 2019.
 
المركز الثاني مثل مفاجأة حقيقية إذ شغله الجار مانشستر يونايتد، الذي يعاني بشدة منذ رحيل مدربه الأسطورة أليكس فيرغسون عام 2013 بعد 27 عاما قضاها في قيادة الفريق.
 
مانشستر يونايتد حصل إجمالا على 741 نقطة من 218 انتصارا.
 
بعد ذلك يحل تشلسي ثالثا برصيد 734 نقطة، وليفربول رابعا بـ704 نقاط، قبل أرسنال (700 نقطة) وتوتنهام (699 نقطة).
 
يشار إلى أن ليستر سيتي الذي حقق مفاجأة صاعقة بالتتويج ببطولة 2016 لم يحصل سوى على 304 نقاط، بمتوسط 1.469 نقطة في المباراة الواحدة.
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