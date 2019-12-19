مونديال الأندية.. ليفربول إلى النهائي بشق الأنفس

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منح المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو فريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، التأهل الى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم المقامة في قطر، بتسجيله هدف الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1 في الوقت بدل الضائع في نصف النهائي الأربعاء.

وتمكن فيرمينو الذي دخل في الدقيقة 85 بدلا من البلجيكي ديفوك أوريجي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+1، مضيفا إياه الى هدف سجله زميله الغيني نابي كيتا (12)، بينما جاء هدف مونتيري عبر الأرجنتيني روجيليو فونيس موري (14).

ويلتقي ليفربول في النهائي السبت المقبل فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.