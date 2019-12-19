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صحيفة إسبانية: الحكم حرم ريال مدريد من ضربتي جزاء

19
DECEMBER
2019
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قالت صحيفة "إس" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن حكم مباراة حرم الفريق الملكي من ضربتي جزاء كانتا ستغيرا مجرى المباراة التي جمعت "الميرنغي" مع برشلونة على الأرض الأخير.
 
وقالت الصحيفة إنه في الدقيقة 18لم يحتسب الحكم هيرنانديز ضربة جزاء على لاعب برشلونة لينغليت لصالح فاران، وبعد دقيقتين من هذه الكرة لم يحتسب أيضًا ضربة جزاء ضد إيفان راكيتيتش لصالح نفس المدافع الفرنسي أيضًا.
 
وقال خبير التحكيم في الصحيفة إيتورالدي غونزاليس: "هناك ضربة جزاء واضحة لأن هناك لعبة خطيرة وحذاء لينغليت كان ملامسًا لساق فاران، وهذا الالتصاق في الكرة اللعبة الخطيرة تحتسب ضربة حرة مباشرة، ولكونها في منطقة المرمى فإنها تحتسب ركلة جزاء".
 
وفي الدقيقة 20، حصل "اللوس بلانكوس" على ركلة ركنية من الجهة اليسرى، وتعرض فاران للمسك من قبل راكيتيتش داخل منطقة البرشا أثناء تسديده للكرة، وعلق غونزاليس، على هذه الكرة مؤكدًا أنها ضربة جزاء لصالح الفرنسي، قائلاً: "هذا المسك المتعمد داخل المرمى يستحق ركلة جزاء، هناك ضربتا جزاء لصالح فاران خلال دقيقتين".
 
من جانبه، قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن فريقه قدم أداء جيدا في مباراة الكلاسيكو.
 
 وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لقد لعبنا مباراة جادة بتركيز كبير طوال 90 دقيقة، كان كلاسيكو جيد، فقط افتقدنا للتسجيل، علينا أن نكون سُعداء باللقاء".
 
وأضاف:"النتيجة لم تعجبني قليلا، كنا نريد شيئا آخر، لكن هذه هي كرة القدم، كان لدينا بعض الفرص التي يجب استغلالها، وهذا ما افتقدناه في بعض المناسبات، يمكنني تهنئة اللاعبين على ما قدموه خارج الديار".
 
وبشأن الجدل لعدم احتساب ركلة جزاء لفاران، علق "الحكم وتقنية الفيديو لم يحتسبا أي شيء، ولا يمكنني فعل شيء، لقد انتهت المباراة بالفعل".
 
وأردف: "صورة ريال مدريد كانت جيدة بعد مواجهتي فالنسيا وبرشلونة، لكننا أردنا الفوز، وفي بعض الأحيان تُفكر أنك تفعل أشياء جيدة، لكن لا تحقق الفوز".
 
تجدر الإشارة إلى أن الكلاسيكو انتهى بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي لأول مرة منذ 17 عاما.
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