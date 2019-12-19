قطبا مانشستر يضربان موعدا في نصف نهائي كأس الرابطة

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أوقعت القرعة قطبا مدينة مانشستر، سيتي وغريمه يونايتد، وجها لوجه في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوز الاول على مضيفه اوكسفورد 3-1 والثاني على ضيفه كولشيستر 3-صفر ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

والتحق ليستر سيتي بهما اثر فوزه على مضيفه ايفرتون بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 2-2، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة أستون فيلا الفائز على رديف ليفربول 5-صفر.

وفي المباراة الاولى، افتتح الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لسيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل ماتي تايلور لأصحاب الارض (46). الا ان هدفين من رحيم سترلينغ (50 و70)، وضعا سيتي في المربع الذهبي.

وسجل يوناتتد حامل اللقب عام 2017 ثلاثة اهداف في غضون عشر دقائق في الشوط الثاني حملت توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد (51)، راين جاكسون (خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56)، والفرنسي أنطوني مارسيال (61).

بالمقابل، عانى ليستر للخروج منتصرا على ملعب غوديسون بارك بعدما تقدم 2-صفر في الشوط الأول عبر جايمس ماديسون (26) والمدافع جوني ايفانز (29).

بيد أن هدفين من توم دايفيس (70) وآخر قاتل للمخضرم لايتون باينز (90+1)، أجلا الحسم لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة ليستر بطل الدوري الإنجليزي عام 2016.

ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب "أولد ترافورد" وليستر مع استون فيلا على أرض الاول في السابع من يناير 2020 على أن تقام مباراتا الإياب في 28 منه.