بالأرقام.. محمد صلاح يتفوق على سواريز وتوريس

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أبان النجم المصري محمد صلاح عن علو كعبه وتألقه بناديه ليفربول الإنجليزي، وبات واحدا من المهاجمين التاريخيين بالنادي.

محمد صلاح تفوق على الإسباني فرناندو توريس والأوروغوياني لويس سواريز، وذلك وفقا للأرقام التي حققها خلال مشواره مع ليفربول الإنجليزي، على الرغم من أنه يلعب في مركز الجناح.

ووفقا لإحصائيات نشرتها صحيفة "بلانيت فوت بول" عبر موقعها الإلكتروني، فإن محمد صلاح ولويس سواريز وفيرناندو توريس يعدون على مدار 12 سنة الماضية، أفضل المهاجمين الذين لعبوا لليفربول، وبالنظر إلى الأرقام، فإن صلاح يعد الأفضل متفوقا على سواريز وتوريس.

وأضافت الصحيفة: "سجل الدولي المصري 84 هدفا في 126 مباراة، وبلغ المتوسط هدفا كل 123 دقيقة، وتمكن توريس من تسجيل 81 هدفا لصالح ليفربول في 142 مباراة قبل انضمامه إلى تشيلسي، بمعدل هدف كل 135 دقيقة، ولدى سواريز 82 هدفا خلال 133 لقاء، بمعدل هدف في كل 138 دقيقة".



ويحتل صاحب الـ"27 عاما" المركز الثامن عشر في قائمة أفضل هدافي ليفربول، ويحتاج إلى 263 هدفا أخرى ليتفوق على إيان راش، الهداف التاريخي.

وتطرقت الصحيفة إلى الأرقام التي حققها الثلاثي في صناعة اللعب، حيث ذكرت أن صلاح صنع 30 هدفا من 126 مباراة في جميع مسابقات ليفربول، بمعدل صناعة هدف كل 346 دقيقة، وصنع سواريز 30 هدفا لليفربول، وبمعدل تمريرة حاسمة كل 377 دقيقة، وتمكن توريس من صناعة 20 هدفا في 142 لقاء.



ويتفوق النجم المصري على سواريز وتوريس أيضا بقيادة ليفربول إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.