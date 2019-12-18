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الاتحاد الإسباني يحرم فالفيردي من تناول القهوة مع زيدان

18
DECEMBER
2019
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تمنى آرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الجلوس على طاولة واحدة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وتناول القهوة معه وذلك قبل ساعات من الكلاسيكو.
 
وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء أنه يريد أن يتناول القهوة مع زيدان مستغلا تواجد بعثة ريال مدريد في نفس الفندق الذي يتواجد فيه بعثة النادي الكتالوني.
 
وبسبب الاجراءات الأمنية سوف تتواجد بعثة الريال مع برشلونة في نفس المكان وسيتم تأمين الفريقين معا في نفس موعد ذهابهما معا إلى ملعب كامب نو مساء اليوم الأربعاء.
 
وقال الصحافي الإسباني الشهير أن الاتحاد الإسباني قرر تواجد الناديان معا في نفس الفندق ولكن في أجنحة مختلفة وبعيدة عن بعض مما يعني عدم امكانية التقاء أي لاعب من برشلونة مع لاعب آخر من ريال مدريد خوفا من حدوث أي مشاكل أو خلافات بينهما.
 
وشدد الاتحاد الإسباني على الجهات الأمنية التأكد من عدم التقاء أي من بعثة ريال مدريد ببعثة برشلونة داخل الفندق قبل الكلاسيكو وهو ما سيحرم فالفيردي من الاجتماع مع زيدان في فندق اقامة الثنائي في الكلاسيكو رغم تواجدهما معا في فندق واحد.
 
وذكرت صحيفة آس أن العلاقة بين زيدان وفالفيردي على المستوى الشخصي قوية للغاية رغم كون كلا منهما يدرب ناديان غريمان وان زيدان كان سيرحب بفكرة الجلوس مع فالفيردي وتناول القهوة والحديث معه قبل الكلاسيكو لولا قرار الأمن بمنع الثنائي من الاجتماع معا قبل الللقاء.
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