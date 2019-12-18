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داني ألفيس ليوروسبورت عربية: لم أكن سعيداً في باريس.. وهذا موعد اعتزالي

18
DECEMBER
2019
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تحدث نجم فريق ساو باولو البرازيلي داني ألفيس، عن تجربته الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي والتي قرر بعدها إنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية والعودة إلى مسقط رأسه.
 
ويتمتع ألفيس صاحب الـ 36عامًا بزيارته الثانية إلى العاصمة المصرية القاهرة بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، بدعوة خاصة من رجل أعمال مصري.
 
وقال ألفيس في تصريحات خاصة إلى مراسل موقع  "يوروسبورت عربية": "بالطبع لم أكن سعيداً في باريس، فهناك الحياة مُختلفة تمامًا عن البرازيل، باريس مدينة رائعة عندما تأتي لها للزيارة لمدة أسبوع أو عشرة أيام، لكن عندما يتعلق الأمر بالبقاء لفترة طويلة الأمر يُصبح صعبًا للغاية".
 
وعن مواجهات دوري الأبطال أوضح ألفيس قائلاً: "أتوقع أن برشلونة سيكون في طريق مفتوح لتجاوز نابولي، خبرة لاعبي البرسا في مثل هذه المواعيد ستجعل الفريق يصل إلى أبعد مكان في هذه البطولة، والأمر نفسه ينطبق على باريس سان جيرمان، الذي أتوقع وصوله إلى أدوار مُتقدمة".
 
وتطرق ألفيس للحديث عن عودته إلى مسقط رأسه وانتقاله إلى ساو باولو قائلاً: "نعم قررت العودة إلى البرازيل والانتقال إلى ساو باولو، أعتقد بأن هذا الخيار كان الأفضل بالنسبة لي وإلى عائلتي أيضًا".
 
وكشف ألفيس عن أمنيته الأخيرة قبل الاعتزال قائلاً: "حلمي هو اللعب بقميص منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في دولة قطر، هذا ربما سيكون أفضل شيء يحدث لي قبل تعليق حذائي واعتزال لعبة كرة القدم".
 
واختتم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق تصريحاته بالحديث عن مصر قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في القاهرة، لقد استمتعت حقاً بهذه الزيارة والتي تُعتبر الثانية بالنسبة لي هنا، وأكثر ما يجعلني سعيداً هو الطقس الرائع التي تتمتع به  هذه البلد الطيبة".
 
ويملك داني ألفيس مسيرة رائعة في عالم المستديرة حيث حقق 42 لقبًا، وكانت بدايته في أوروبا مع فريق إشبيلية الإسباني، قبل أن يُقرر الانتقال إلى برشلونة في عام 2008، ليُقدم في ذلك الوقت أفضل مستوياته على الاطلاق حتى رحل في عام 2016 إلى فريق يوفنتوس الإيطالي ومنه ذهب إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ولكنه فاجئ الجميع في التالي وقرر العودة إلى البرازيل والانتقال لفريق ساو باولو.
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