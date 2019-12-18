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في غياب كلوب وصلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية

18
DECEMBER
2019
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حقق أستون فيلا فوز سهلا بخمسة أهداف نظيفة أمام ليفربول الذي لعب بفريقه الرديف في ظل مشاركة الفريق الأول في مونديال الأندية بقطر.
 
تشكيل "الريدز" المستدعى للقاء الثلاثاء كان الأصغر على الإطلاق في تاريخ النادي بمتوسط أعمار بلغ 19 عاما و6 أشهر.
 
ولم يتواجد في تشكيل ليفربول أي لاعب من الفريق الأول، فيما حضر الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيغيه بشكل أساسي رفقة أستون فيلا.
 
وافتتح أهداف اللقاء كونور هوريان لأستون فيلا في الدقيقة 15من ركلة حرة غير مباشرة خادعت الحارس ومرت من الجميع إلى الشباك.
 
وبعدها بدقيقتين فقط أضاف المحمدي الثاني من عرضية على الجانب الأيمن اصطدمت بالمدافع مورغان بويس ومرت أعلى الحارس كايمين كيرر.
 
والهدفان التاليان تكفل بهما الإيفواري جوناثان كودغيا في الدقيقتين 37 و45، وصنع الأول المحمدي من عرضية أرضية.
 
وفي الشوط الثاني، لم يتمكن تريزيغيه من استغلال أكثر من فرصة، واكتفى بصناعة الهدف الخامس لويسلي مع الثواني الأخيرة من اللقاء.
 
وتأهل "الفيلانز" إلى المربع الذهبي للبطولة، وتتبقى 3 أطراف إذ يلتقي إيفرتون مع ليستر وأكسفورد يونايتد مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مع كولشيستر، الأربعاء.
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