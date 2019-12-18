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لسبب مفاجئ.. تأجيل عودة بوغبا لمانشستر يونايتد

18
DECEMBER
2019
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قال النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، الثلاثاء، إن وعكة صحية تسببت في تأجيل عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا للفريق الأول.
 
ولعب بوغبا (26 عاما) 6 مباريات فقط هذا الموسم بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل في سبتمبر، ويأمل سولسكاير في عودة بوغبا قبل نهاية العام لكن الوعكة الصحية الأخيرة ستبعده عن مواجهة في دور الثمانية لكأس الرابطة، الأربعاء، أمام كولتشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.
 
وأبلغ سولسكاير الصحفيين: "أصيب بوعكة صحية وسيغيب ليومين أو ثلاثة. ربما يستغرق الأمر ثلاثة أيام. سيؤجل هذا عودته قليلا".
 
وتابع: "نرغب في أن يستعيد حساسية المباريات. نرغب في الدفع به لمدة ساعة أو 45 دقيقة أو 60 أو 90 دقيقة. من يدري ربما يحدث هذا في أول مباراة. نعمل بجد لتجهيزه لكنه مريض الآن".
 
وتراجع يونايتد للمركز السادس في الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون، الأحد، لكن سولسكاير عبر عن إعجابه باللاعب ميسون غرينوود خريج الأكاديمية الذي سجل سابع أهدافه مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.
 
وقال سولسكاير إنه يعتزم منح المهاجم الواعد فرصة المشاركة في سلسلة مباريات لمعرفة ما إذا كان سيزيد غلته من الأهداف في فترة عيد الميلاد.
 
وأضاف مدرب يونايتد "أتذكر عندما جئت إلى النادي وسجلت عدة أهداف. قال المدرب وقتها إنه من الصعب عليه استبعاد لاعبين يسجلون أهدافا من التشكيلة.
 
وتابع: "من الصعب جدا حاليا اختيار أي تشكيلة بدون التفكير في ميسون".
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