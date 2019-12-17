فقط ميسي يمكنه تناول الطعام على طاولة بنزيمة

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مواجهة من العيار الثقيل منتظرة مساء الأربعاء المقبل بين الفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني ليونيل ميسي في كلاسيكو كامب نو المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

الثنائي الفرنسي والأرجنتيني تميزا هذا الموسم بتسجيل الاهداف الحاسمة والمميزة التي ساهمت بقوة في احتلال كلا من ريال مدريد وبرشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 35 نقطة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن كريم بنزيمة وضع نفسه كمنافسا قويا لميسي في الليغا هذا الموسم في ظل غياب النجم الأول السابق لريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وكتب "خوسيه فيليكس دياز" صحافي ماركا أن ميسي فقط من يمكنه أن يتناول الطعام على طاولة كبار هدافي الليغا مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة في ظل غياب أي منافس آخر على لقب البيتشيتشي في الوقت الحالي حيث يبتعد لويس سواريز برصيد 9 أهداف بفارق 3 أهداف عن ثنائي الصدارة.

بنزيمة تمكن من تسجيل 12 هدفا في الليغا هذا الموسم وصنع 5 اهداف بينما نجح ميسي في احراز نفس عدد الأهداف مع صناعة 6 أهداف ليصبح الفرنسي فقط هو ما يمكنه أن يتنافس في الأرقام مع نجم البرسا الأول في الليغا هذا الموسم.

وينبغي على بنزيمة أن يثبت قدرته في التنافس مع ميسي عندما يتحدى اللاعب الأفضل في العالم في أرضه على ملعب كامب نو وأمام جماهير البرسا المتشوقه لاحتلال الصدارة على انفراد بينما يتحمس ميسي لفض الشراكة على لقب هداف الليغا مع النجم الفرنسي.

وينتظر أن يتحصل ميسي على العون من الثنائي غريزمان وسواريز في كلاسيكو الأربعاء بينما لم يحدد زيدان من يعاون بنزيمة في غياب ايدين هازارد وذلك لامتلاكه الكثير من الخيارات مثل إيسكو وبيل وفينيسيوس ورودريغو ويوفيتش.