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"صافرات الاستهجان" تكلف دولة أوروبية 5 آلاف يورو

17
DECEMBER
2019
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غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الاتحاد الألباني للعبة 5 آلاف يورو، الاثنين، على خلفية إصدار الجماهير الألبانية صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الفرنسي في المباراة، التي جمعت المنتخبين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 منتصف نوفمبر الماضي.
 
وأتت ردة الفعل الجماهير الألبانية عقب خطأ ارتكبه المنظمون في ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس في مباراة سابقة بين المنتخبين في سبتمبر الماضي عندما تم بث  نشيد أندورا بدلا من الألباني.
 
وتأخرت مباراة فرنسا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات، لدقائق بعدما عزف في الملعب نشيد أندورا بدلا من النشيد الألباني، وبعدما اعتذر المنظمون عبر مكبرات الصوت بداية عن "خطأ تقني"، ارتكبوا خطأ ثانيا بالتقدم "بالاعتذار من مشجعي المنتخب الأرميني".
 
وأطلقت الجماهير الألبانية المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد، قبل أن يتم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من مشجعي المنتخبين، لتنطلق المباراة بعد تأخير لنحو 5 دقائق.
 
وغرم "ويفا" الاتحاد الفرنسي 20 ألف يورو حينها على خلفية هذا الخطأ، فيما قدم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون اعتذارا رسميا.
 
وتعرض فنان ألباني حضر خصيصا إلى ملعب "كومبيتاري" في العاصمة تيرانا لإنشاد النشيد الوطني الفرنسي "لا مارسيياز" لصافرات الاستهجان من قبل 22 ألف متفرج.
 
وفازت فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1 على أرضها و2-صفر في ألبانيا في المباراة الأخيرة من التصفيات، حيث بلغت النهائيات قبل أن توقعها القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وألمانيا بطلة العالم عام 2014، إضافة إلى منتخب سيتأهل من الملحق الأوروبي.
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