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مدرب إنجلترا "المرتشي" يثني على صلاح.. ويقارنه بميسي ورنالدو

17
DECEMBER
2019
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اعتبر مدرب منتخب إنجلترا السابق، سام ألاردايس، النجم المصري محمد صلاح، عامل قوة لصالح ليفربول الذي يسعى هذا الموسم للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ونقل موقع "فوكس سبورتس" عن ألاردايس قوله لإذاعة "توك سبورت": "صلاح أفضل هداف لليفربول بالدوري الإنجليزي؟، الإحصائيات تقول ذلك، فمن الصعب الحفاظ على الرقم مع عدد المباريات التي تلعبها، لذلك إذا بقي مع ليفربول واستمر في تسجيل الأهداف فنعم فهو يستحق ذلك اللقب".
 
وتابع قائلا: "صلاح ليس مهاجما صريحا وهو يشبه كريستيانو رونالدو، فرونالدو وليونيل ميسي يسجلان الأهداف لكن ليس مركزهما المهاجم الصريح، وصلاح مثلهما".
 
ووصل صلاح إلى هدفه رقم 84 مع ليفربول خلال 126 مباراة بكل البطولات منذ انتقاله للفريق في صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما أحرز 63 هدفا وصنع 26 أخرى خلال 88 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.
 
جدير بالذكر أن ألاراديس كان قد تولى تدريب إنجلترا في 22 يوليو عام 2016 وتمت إقالته في 27 سبتمبر بنفس العام، بسبب الفضيحة التي تورط فيها حيث ظهر خلال جلسة سرية يتفاوض مع بعض الأشخاص على تقاضي رشوة.
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