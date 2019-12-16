مواجهات نارية في قرعة ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا التي أجريت مراسمها في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات نارية بين كبار أندية القارة العجوز.



واصطدم ريال مدريد الإسباني بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي، في حين سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي فريق بوروسيا دورتموند الألماني، كما سيواجه برشلونة الإسباني فريق نابولي الإيطالي.

كما أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنكليزي حامل اللقب في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين اصطدم بايرن ميونخ الألماني بمواجهة تشيلسي الإنكليزي حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي:

باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونخ - تشيلسي.

مانشستر سيتي - ريال مدريد.

يوفنتوس - أولمبيك ليون.

ليفربول - أتلتيكو مدريد.

برشلونة - نابولي.

لايبزيغ - توتنهام.

فالنسيا - أتالانتا.

هذا ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أيام 18 و19 و25 و26 من شهر فبراير المقبل، على أن تقام جولة الإياب أيام 10 و11 و17 و18 من شهر مارس.