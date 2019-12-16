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إيتو يهاجم "الأفارقة": أنتم سبب فوز ميسي بالكرة الذهبية

16
DECEMBER
2019
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هاجم أسطورة كرة القدم الأفريقية، الكاميروني صامويل إيتو، الصحفيين الأفارقة، لأنهم لم يصوتوا للسنغالي ساديو ماني بجائزة الكرة الذهبية، التي يؤمن إيتو بأن ماني كان الأجدر بالفوز بها.
 
وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، مطلع الشهر، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما حل السنغالي ساديو ماني رابعا.
 
وأشار إيتو إلى أن ماني كان الأجدر بالجائزة من ميسي، ولو تم تتويجه بالكرة الذهبية، "لن يشتكي أحد، لأنه يستحقها، ولأنه خاض أفضل مواسمه"، وفقا للنجم الكاميروني الذي نقلت تصريحاته على موقع "آي أو إل".
 
وقال إيتو: "توج ميسي بالجائزة لأن جميع الصحفيين من أميركا الجنوبية صوتوا له، بينما صوت عدد كبير من الأوروبيين لفيرجل فان دايك، ولهذا حل ثانيا".
 
وأضاف: "بينما الأفارقة لم يصوتوا لماني، وهذه كانت المشكلة الحقيقية. الأفارقة لديهم مشكلات مع الأفارقة الآخرين".
 
وناشد إيتو الأفارقة: "علينا الاتحاد لو كنا جادين في إنهاء هيمنة الأوروبيين ولاعبي أميركا الجنوبية على جوائز الأفضل في العالم. نحن نخذل أنفسنا".
 
وتوج ماني الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، كما احتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مناصفة مع المصري محمد صلاح، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، ونجح بقيادة منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر، قبل أن يخسر أمام الجزائر في النهائي، بنتيجة 0-1.
 
 يذكر أن إيتو نفسه حل بالمركز الخامس في تصنيف الجائزة، عام 2009، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو والإسبانيين تشافي وأندريس إنييستا.
 
ولا يزال الليبيري جورج وياه الأفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة، وذلك في عام 1995، متفوقا على الألماني يورغن كلينسمان، والفنلندي ياري ليتمانين.
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