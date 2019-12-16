غوارديولا على خطى زيدان .. دروس فوز السيتي على آرسنال

A + A -

نهش مانشستر سيتي خصمه آرسنال بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات، في مباراة من طرف واحد لم يحتج الضيوف إلى الكثير من المجهودات للظفر بنقاطها الثلاثة.

وإليكم أبرز الدروس المستفادة:

دي بروين.. لا مثيل له

حين يكون البلجيكي كيفين دي بروين في يومه تصبح قوة مانشستر سيتي مضاعفة، لديه قدرة غير عادية على نقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم،قوة تسديدات هائلة، ورؤية نادرة في الميدان.

اليوم حسم دي بروين المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين وتمريرة الهدف الثالث مع سيطرة كاملة على وسط الملعب الذي تاه فيه لاعبو المدفعجية.

آرسنال إلى أين

كل دقيقة تمر وإدارة آرسنال مستمرة مع المدرب المؤقت ليونبرغ هي إهدار، فاللاعب السابق لا يمتلك أي أفكار واضحة، وخبرته القليلة في مجال التدريب ساهمت في الخسارة وبدا أن لاعبيه مستسلمون طوال المواجهة.

للمفارقة فإن آرسنال لديه فرصة للتعاقد مع مدربين كبار، أنشيلوتي، أليغري، بوكتينيو.. وغيرهم.. وهي فرصة قد لا تتوفر بنهاية الموسم.

الدفاع أساس الضحك

معروف أن الهجوم قد يهديك بعض الانتصارات، لكن الدفاع القوي يمنحك البطولات.. وآرسنال لديه دفاع "كوميدي" لا يجيد الضغط، سيئ في التمركز، ضعيف في الالتحام، بطيء في الركض.

مهما كان المدرب القادم فإنه لن ينجح بكل تأكيد ما لم يتعاقد مع خط دفاع كامل بجودة أعلى.

فرصة دوري الأبطال.. مثل زيدان

قدم مانشستر سيتي واحدة من أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، واستعاد فيرناندينو في مركز قلب الدفاع بجوار أوتاميندي، مع وجود رودي كارتكاز وأمامه غوندوغان، تبدو الطريقة والأسماء أكثر توازنا مما كان عليه الحال في المباريات الأخيرة، خاصة أن ظهيري الجنب وهما وولكر وميندي لديهما نزعة دفاعية جيدة.

الآن بات ليفربول بعيدا جدا على مستوى النقاط، ولذا فإن فرصة غوارديولا للتجارب والترتيب والتخطيط أكبر من أي وقت لمحاولة الفوز بدروي الأبطال، تماما كما فعل زين الدين زيدان مع ريال مدريد قبل موسمين حين تأكد من خسارة الليغا فنجح في التتويج بالبطولة الأوروبية الأغلى.

الفورمة الخرافية لليفربول في الدوري الإنجليزي قد تساعد غوارديولا في تحقيق الإنجاز الذي لم يستطع حتى الاقتراب منه منذ غادر برشلونة.