living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غوارديولا على خطى زيدان .. دروس فوز السيتي على آرسنال

16
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نهش مانشستر سيتي خصمه آرسنال بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات، في مباراة من طرف واحد لم يحتج الضيوف إلى الكثير من المجهودات للظفر بنقاطها الثلاثة.
 
وإليكم أبرز الدروس المستفادة:
 
دي بروين.. لا مثيل له
 
حين يكون البلجيكي كيفين دي بروين في يومه تصبح قوة مانشستر سيتي مضاعفة، لديه قدرة غير عادية على نقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم،قوة تسديدات هائلة، ورؤية نادرة في الميدان.
 
اليوم حسم دي بروين المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين وتمريرة الهدف الثالث مع سيطرة كاملة على وسط الملعب الذي تاه فيه لاعبو المدفعجية.
 
آرسنال إلى أين
 
كل دقيقة تمر وإدارة آرسنال مستمرة مع المدرب المؤقت ليونبرغ هي إهدار، فاللاعب السابق لا يمتلك أي أفكار واضحة، وخبرته القليلة في مجال التدريب ساهمت في الخسارة وبدا أن لاعبيه مستسلمون طوال المواجهة.
 
للمفارقة فإن آرسنال لديه فرصة للتعاقد مع مدربين كبار، أنشيلوتي، أليغري، بوكتينيو.. وغيرهم.. وهي فرصة قد لا تتوفر بنهاية الموسم.
 
الدفاع أساس الضحك
 
معروف أن الهجوم قد يهديك بعض الانتصارات، لكن الدفاع القوي يمنحك البطولات.. وآرسنال لديه دفاع "كوميدي" لا يجيد الضغط، سيئ في التمركز، ضعيف في الالتحام، بطيء في الركض.
 
مهما كان المدرب القادم فإنه لن ينجح بكل تأكيد ما لم يتعاقد مع خط دفاع كامل بجودة أعلى.
 
فرصة دوري الأبطال.. مثل زيدان
 
قدم مانشستر سيتي واحدة من أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، واستعاد فيرناندينو في مركز قلب الدفاع بجوار أوتاميندي، مع وجود رودي كارتكاز وأمامه غوندوغان، تبدو الطريقة والأسماء أكثر توازنا مما كان عليه الحال في المباريات الأخيرة، خاصة أن ظهيري الجنب وهما وولكر وميندي لديهما نزعة دفاعية جيدة.
 
الآن بات ليفربول بعيدا جدا على مستوى النقاط، ولذا فإن فرصة غوارديولا للتجارب والترتيب والتخطيط أكبر من أي وقت لمحاولة الفوز بدروي الأبطال، تماما كما فعل زين الدين زيدان مع ريال مدريد قبل موسمين حين تأكد من خسارة الليغا فنجح في التتويج بالبطولة الأوروبية الأغلى.
 
الفورمة الخرافية لليفربول في الدوري الإنجليزي قد تساعد غوارديولا في تحقيق الإنجاز الذي لم يستطع حتى الاقتراب منه منذ غادر برشلونة.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout