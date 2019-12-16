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دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل "الشكل الجديد" والاعتراضات لا تهم

16
DECEMBER
2019
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تتزايد نسبة إقبال كبار الأندية الأوروبية على فكرة "توسيع دوري أبطال أوروبا"، وهي الفكرة التي لا يزال يعتبرها البعض، ومنهم الألماني يورغن كلوب، "فكرة كارثية".
 
 
وقالت صحيفة "صن" إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تساند بشكل كبير، فكرة توسيع دوري أبطال أوروبا، وزيادة عدد المباريات، بهدف زيادة العوائد المادية.
 
وتخوض الأندية الكبرى في أوروبا مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حول احتمالية "إعادة هيكلة" البطولة الأوروبية.
 
الشكل الجديد
 
وتناقش الأندية والاتحاد الأوروبي مقترحين رئيسيين للشكل الجديد للبطولة، سيضمن كلاهما مباريات أكثر للأندية الأوروبية.
 
المقترح الأول يسمى "بالنظام السويسري"، وسيتكون من دوري لـ32 ناديا، كل منها سيخوض 10 مباريات داخل الدوري، مع أندية بنفس المستوى.
 
وبعد نهاية الجولات العشر، تتأهل الفرق الـ8 الأولى للأدوار الإقصائية، بينما ستخوض الأندية التي تتراوح بين المركزين الـ9 والـ24، مباريات فاصلة، لتحديد المتأهلين الـ8 الآخرين.
 
وبعد ذلك تتواصل البطولة من دور الـ16 بنفس شكلها الحالي بطريقة خروج المغلوب.
 
أما الخيار الثاني الذي تتم دراسته الآن، فهو زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 36 فريقا في مرحلة المجموعات، فيما تقسم الفرق إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق، مما يعني أن كل فريق سيخوض 10 مباريات بدور المجموعات.
 
ووفقا لهذا الاقتراح، سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق صاحبة المركز الثالث.
 
هجوم كلوب
 
من ناحيته أكد مدرب بطل أوروبا ليفربول، الألماني يورغن كلوب، معارضته التامة لخطة الأندية الأوروبية بالتوسيع.
 
وقال كلوب: "قرأت اليوم مقالا يقول إن الأندية الكبيرة في أوروبا تريد خوض مباريات أكثر بدوري أبطال أوروبا. أنا ضد هذه المخططات تماما. هذا جنون تام. نستطيع الحديث عن كل الأمور إلا زيادة عدد المباريات".
 
وبالرغم من معارضة كلوب الصريحة، إلا أن تصريحاته لن يكون لها تأثير في المفاوضات، فإدارات كبرى الأندية تريد بشكل واضح زيادة عدد المباريات الأوروبية.
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