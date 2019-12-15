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صلاح يتألق ويقود ليفربول لعبور محطة واتفورد

15
DECEMBER
2019
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ابتعد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، الذي يستضيف نوريتش سيتي في وقت لاحق السبت، بعد فوزه على واتفورد بهدفين لمحمد صلاح دون رد.
ورغم أن ليفربول كان يواجه واتفورد، الذي يحتل المركز الأخير في سلم الدوري، إلا إن الفوز في المباراة لم يكن سهلا.

وأحرز هدفي المباراة الوحيدين النجم المصري محمد صلاح، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 38 من الشوط الأول بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد أن تلقى كرة ديفوك أوريغي، وسددها بالكعب في المرمى.

واعتقد ساديو ماني أنه سجل الهدف الثاني بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، غير أنه تم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل بفارق ضئيل جدا بعدما قابل تمريرة شاكيري بضربة رأس.

وفي المباراة، أضاع واتفورد العديد من الفرص، حيث أهدر فرصة للتقدم بهدف عندما أخفق عبد الله دوكوري في تسديد كرة بعد تمريرة من إيتيين كابوي الذي كسر مصيدة التسلل.

وفي المباراة، ظهر ليفربول بصورة غير مقنعة، واتسم أداؤه بالعصبية والتهور.

وقال صلاح، الذي أحرز 8 أهداف في 5 مباريات أمام واتفورد، في نهاية المباراة إنه كان يتمرن على اللعب بواسطة قدمه اليمنى، ونجح في إحرز الهدف الأول بواسطتها.

وأضاف صلاح إن واتفورد كان خصما صعبا وأنه كان يجب أن يحتل مركزا أفضل مما هو عليه الآن.

وبإحرازه هذين الهدفين، رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول، وفي جميع المسابقات، إلى 84 هدفا ليتفوق بذلك على النجم السابق في الفريق ولاعب برشلونة حاليا الأوروغوياني لويس سواريز، الذي أحرز للريدز 82 هدفا.

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