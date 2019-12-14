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جارة رونالدو تكشف تفاصيل حياته.. سيارات رياضية و"صمت تام"

14
DECEMBER
2019
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كشفت إحدى جارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تفاصيل تتعلق بحياة "الدون" بعدما انتقل من العاصمة الإسبانية مدريد، ليعيش في تورينو بإيطاليا.
 
ويعيش "الدون" في فيلتين متصلتين، على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 4747 متر مربع، في حي يقطنه "النخبة" بتورينو شمال إيطاليا، ومن بينهم عدد من زملائه في يوفنتوس، إلى جانب رئيس النادي الإيطالي أندريا أنييلي.
 
وكشفت إليزابيث بوريل، ابنة فيليس فارفالينو بوريل، الذي لعب في صفوف يوفنتوس في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين وحقق معه العديد من البطولات، وتوفى في عام 1993 في نفس المنزل الذي تقيم فيه ابنته الوحيدة الآن، مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، عن تفاصيل حياة رونالدو في تورينو.
 
وقالت بوريل بأن رونالدو جار مثالي، لا يتسبب في إزعاج جيرانه، وأضافت: "هناك صمت تام، لا توجد حفلات، لم أر قط أي سيارات لهم تمر عبر طريقنا الخاص"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأضافت: "عادة ما أراه على مقعد قيادة سيارة رولز رويس، نراه يمر كل يوم مع نوافذ ملونة، ولكن في مرآب منزله أيضا العديد من السيارات الرياضية مثل لوتس، بالإضافة إلى ذلك، لديه حمام سباحة داخلي جميل، وحديقة صغيرة، وزهور ملونة رائعة يتم الاعتناء بها بشكل مميز".
 
وفيما يتعلق بحياة عائلة رونالدو، قالت بوريل: "أرى كريستيانو جونيور يتجول عادة بلوح التزلج في الشارع الذي يقود إلى منازلنا، ودائما يصاحبه الحراس الشخصيون، كما يحدث مع الأم جورجينا، والتي تتبعها مربية تساعدها على الاعتناء بسياراتي الأطفال".
 
جدير بالذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018، حيث توّج مع "السيدة العجوز" بلقب الدوري الإيطالي، كما حقق مع النادي لقب كأس السوبر الإيطالي.
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