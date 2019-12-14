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والد نيمار يكشف تفاصيل جديدة عن قضية ابنه وبرشلونة

14
DECEMBER
2019
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كشف والد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، تفاصيل جديدة تتعلق بالشكوى التي رفعها نجله على ناديه السابق برشلونة، للحصول على مستحقاته المالية.
 
 
وكانت صحفة "موندو ديبورتيفو"، قد نشرت بأن نيمار رفع دعوى قضائية على برشلونة من أجل دفع 3.5 مليون يورو، وذلك كجزء من راتبه في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان في عام 2017.
 
وأوضحت أن الدولي البرازيلي، اتهم النادي الكتالوني، بالتصرف بسوء نية، والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه مع النادي الباريسي والرحيل عن "البلوغرانا".
 
وفي هذا الصدد كشف والد نيمار عن التفاصيل المتعلقة بشكوى نجله، حيث قال في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" ونقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "القضية قديمة، وكانت منذ غادر اللاعب برشلونة"، موضحا أنه شعر بالأذى خلال هذا التوقيت، مما جعله يرفع الدعوى، في هذا الحين.
 
وأشار إلى أن كل شيء في طريقه من أجل الحل في الفترة المقبلة، مشددا على أنهم يريدون التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني، لأن هذا هو الحل الأفضل للجميع.
 
وأوضح أن علاقتهم برئيس النادي غوسيب ماريا بارتوميو، جيدة للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق.
 
وفيما يتعلق بعودة نيمار مرة أخرى إلى برشلونة، أوضح والده أنه لا يعلم ما تحمله الأيام المقبلة، مبينا أن عقد اللاعب مع النادي الفرنسي ما زال ساريا.
 
وكانت تقارير كشفت عن اقتراح نيمار على مسؤولي "البارسا"، الانسحاب من المعركة القانونية للحصول على 43.6 مليون يورو قيمة راتبه السنوي، من أجل التوقيع مع برشلونة، ولكن بشرط كتابة التزام بتعهد البلوغرانا بالتوقيع معه.
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