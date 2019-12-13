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بعد إصابة ريبيري "الخطيرة".. فيورنتينا يعلن الخبر الحزين

13
DECEMBER
2019
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أعلن نادي فيورنتينا صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، أن مهاجمه الدولي الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، سيخضع في الساعات المقبلة لعملية جراحية في كاحل قدمه اليمنى بسبب الإصابة الخطيرة التي كان تعرض لها أواخر الشهر الماضي.
 
وأصيب المخضرم ريبيري (36 عاما) قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد ليتشي في 30 نوفمبر الماضي بعد تدخل قاس من المدافع اليوناني بانايوتيس تاختسيديس.
 
وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني أنه يعاني من ضرر في الرباط الجانبي لكاحله الأيمن، بحسب ما أكده وقتها نادي توسكان الذي قال في بيان اليوم أن ريبيري ما زال يعاني من آلام مستمرة عندما يضغط على كاحله.
 
وأضاف "من أجل حل المشكلة، تم اقتراح إجراء عملية جراحية لتثبيت المفصل، سيخضع لها في الساعات القادمة".
 
وتابع: "بعد نهاية العملية الجراحية سيتم الإعلان عن فترة غيابه عن الملاعب".
 
وغاب ريبيري عن مباراتي فيورنتينا ضد تشستاديلا (2-صفر) ضمن الدور الرابع لمسابقة الكأس، وتورينو (1-2) في الدوري الأسبوع الماضي، وسيغيب عن المباراتين المقبلتين في الدوري ضد إنتر ميلانو المتصدر السبت، وروما في 20 ديسمبر الحالي.
 
وسجل ريبيري هدفين لفيورنتينا الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة في "الكالتشيو".
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