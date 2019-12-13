بالصور.. لاعبو ليفربول في مهمة إنسانية

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قام لاعبو ليفربول الإنجليزي بصحبة الألماني يورغن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" بزيارة أحد المستشفيات للأطفال المصابين بالأورام للاحتفال معهم بعيد الكريسماس.

ونشر الموقع الرسمي لنادى ليفربول صور اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح والجهاز الفني، خلال زيارة 3 أجنحة في المستشفى، حيث قاموا بتسليم حقائب هدايا والحديث مع المرضى وعائلاتهم والتقاط الصور معهم.

وشهدت الزيارة مشاركة لاعبي ليفربول في إدخال البهجة على المرضى وعائلاتهم بالموسيقى الاحتفالية، كما تم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والعاملين بالمستشفى.

يذكر أن فريق ليفربول حجز مقعده في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على نابولي الإيطالي صاحب الوصافة.