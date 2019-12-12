دوري أبطال أوروبا.. "ضيف جديد" في دور الـ16

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في مشاركته الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد مفاجآته خلال الموسم الماضي في الدوري المحلي، نجح أتالانتا الإيطالي في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

وعاد أتالانتا من بعيد وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي، بفوزه الثمين على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-صفر، الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل البلجيكي تيموثي كاستاني (66) والكرواتي ماريو باساليتش (80) والألماني روبن غوسنس (90+4) أهداف الفريق الإيطالي، الذي انتزع وصافة المجموعة من شاختار مستغلا خسارة دينامو زغرب الكرواتي أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-4 في زغرب.

ودخل أتالانتا الجولة الأخيرة وهو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وخرج منها ثانيا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام شاختار دانييتسك ونقطتين أمام دينامو زغرب.